В сети показали работу артиллерии ВСУ по врагу: зрелищное видео

Украинские воины разгромили большое количество техники российских оккупантов. Уничтожены артилерийские системы, военные грузовики, танки и установка РЭБ.

Результаты слаженной работы аэроразведки и артиллерии ВСУ показали на зрелищном видео.

"Уничтожение российских войск артиллерией ВСУ. Большое количество российской техники: САУ 2С3 "Акация", БМ 21 РСЗО "Град", РЭБ, грузовики Уралы военные и другие уничтожены артиллерией ВСУ с аэроразведкой и корректировкой", - подписали видео.

На видео аэроразведка показывает, где рашисты попрятали свою технику. После корректировки огня ее уничтожают украинские артиллеристы. На месте техники, на которой путинская армия вторглась в Украину, чтобы убивать украинцев - сгоревшие кучи металлолома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

Также на юге Украины украинские воины уничтожили три десятка оккупантов и вражескую технику. Нес потери враг и на востоке: там ликвидировали 20 оккупантов на востоке.