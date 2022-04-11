В сети показали новые кадры разбитого Россией драмтеатра в Мариуполе. Видео

Американские журналисты обнародовали новое видео драмтеатра в Мариуполе, на здание которого российские оккупанты сбросили бомбу 16 марта. В это время в подвале театра прятались сотни местных жителей, погибло около 300 человек.

Кадры, снятые дроном, опубликовало издание The Sun на своем канале на Youtube 11 апреля. На видео показаны огромные разрушения, которые нанесла зданию бомба, сброшенная российскими военными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Задняя часть сооружения полностью разрушена, от нее остались руины.

Видео дня

"На кадрах с дрона, снятых в воскресенье (10 апреля) Мариупольского драматического театра, разрушенного во время ожесточенных боев за город, видны масштабы разрушений, нанесенных зданию и прилегающей территории", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что большинство людей удалось вытащить из-под завалов драмтеатра. В частности выжили те, кто прятался в передней части здания и в подвалах, это около 600 человек. В то же время около 300 человек погибли.

Напомним, что американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки драмтеатра в Мариуполе на которых видно, что с двух сторон здания на асфальте краской было написано: "Дети". Это было сделано для того, чтобы обезопасить людей, которые укрывались в театре, от авианалетов. Это говорит о том, что россияне целенаправленно атаковали театр, зная, что там прячутся мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, бомба была сброшена на драмтеатр днем 16 марта с авиации ВВС РФ и упала на место, где прятались от обстрелов дети и женщины.