В сети показали, как ВСУ 'жгут' захватчиков и метко сбивают воздушные цели. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Вооруженные силы Украины прицельно бьют по позициям захватчиков, в чем нашим воинам помогает аэроразведка.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Сухопутных войск Украины. То, как ВСУ "жгут" оккупантов, показано в эпизоде "Небесная кара" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Дроны помогают украинцам обнаружить, где притаились солдаты страны-агрессора. После этого по ним наносят точечные меткие удары, превращая технику россиян в металлолом.

Видео дня

ВСУ бьют также и по воздушным целям противника. Управляемыми ракетами "Стугна", "Корсар" и другими наши защитники уничтожают вражеские вертолеты, бронемашины и танки. На счету украинских воинов уже тысячи единиц разбитой техники РФ.

Напомним: защитники украинского неба сбили уже 300 вражеских целей. Зенитные ракетные войска 12 апреля уничтожили российский штурмовик Су-25.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация по состоянию на утро 12 апреля потеряла в войне против Украины 19,6 тыс. солдат. Украинские воины уничтожили 732 российских танка и 157 самолетов.