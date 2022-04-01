В сети показали, как 'работают' по врагу украинские 'Пионы'. Видео

Украинские воины показали, как работает украинская САУ 2С7 "Пион". Точным выстрелом из этой установки защитники Украины уничтожили позиции оккупантов.

Последствия встречи врага с украинскими "Пионами" показали на видео. Оно было опубликовано журналистом Романом Бочкалой.

На видео видны разбитые позиции оккупантов, а также сожженные вражеские танк, БМП, автомобильная техника и капонир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что потери России в войне с Украиной составляют 17,7 тыс. человек: уничтожены 625 танков и 143 самолета

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