В селе под Изюмом оккупанты пытали троих мирных жителей, а потом сожгли их тела. Фото

В селе Гусаровка Изюмского района российские оккупанты пытали и убили трех мирных жителей. Затем их тела сожгли.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Убитых гражданских нашли в подвале (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Следствие установило, что во время оккупации села российские солдаты пытали, а затем подожгли местных жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, военные накрыли тела покрышками автомобилей перед тем, как поджечь.

Страшная находка обнаружилась 7 апреля в подвале одного из домов.

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Прокуратура начала расследование по части 2 статьи 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенного с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Буче Киевской области были найдены сожженные тела людей. По предварительным данным, оккупанты убили семью с детьми.