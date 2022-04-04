В Рубежном российский снаряд попал в церковь, ранены священники. Фото

В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли церковь в честь святителя Луки Крымского и ранили двух священников. Здание потерпело значительные разрушения.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. По его словам, обстрелом пробило кровлю храма.

"Осколками ранены настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", – сообщил глава Луганщины.

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Напомним: также 3 апреля в Новодружеске в Луганской области погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарную помощь местным жителям. Они попали под минометный обстрел со стороны российской армии. Одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда оккупанты начали обстрел.

В результате российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области также произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

27 марта в Луганской области российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям. В результате обстрелов погиб ребенок, еще один тяжело ранен, также повреждены дома в Северодонецке и Рубежном.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля из-за российских обстрелов в Луганской области вспыхнул лес. Это произошло вблизи города Кременная, не исключено, что огонь может перейти на жилые дома. Пламя вспыхнуло в лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов.

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