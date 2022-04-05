В Рубежном погибших от вражеских обстрелов хоронят во дворах: не могут доехать ни спасатели, ни скорая, – Гайдай

В связи с постоянными обстрелами российскими оккупантами Луганской области в некоторых населенных пунктов возникла критическая обстановка. Самая сложная ситуация на сегодняшний день в Рубежном и Попасной.

В Рубежном погибших от вражеских обстрелов хоронят во дворах. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, россияне ведут очень плотные обстрелы населенных пунктов. В связи с этим спасатели и врачи не могут добраться в некоторые районы.

"Ситуация трудная. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", – сообщил Гайдай.

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Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты решили сосредоточить свои усилия на захвате ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Попасной, Рубежном и Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны пояснили, что перемещение оккупантов из Украины на территорию Беларуси нужно российскому военному руководству, чтобы провести укрепление и перегруппировку. Поэтому риски нового витка эскалации отрицать нельзя.

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