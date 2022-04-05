В Рубежном на Луганщине оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой: людей призвали срочно закрыть окна. Фото

В городе Рубежное Луганской области российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой в результате чего произошел взрыв. Из-за выброса паров кислоты жителей призвали не выходить из укрытий, а также защитить органы дыхания влажными масками.

Местных жителей предупредили, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Людей в Рубежном призывают оставаться в укрытиях, а если человек находится в помещении, необходимо закрыть окна и двери. Сообщается, что при слабых отравлениях азотной кислотой возможны признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. Однако при тяжелом отравлении человеку грозит отек легких. Наилучшей защитой от паров и тумана азотной кислоты является противогаз.

Видео дня

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Подготовьте влажные маски для лица!", – сообщили в ОВА.

В случае попадания азотной кислоты в глаза, необходимо их промыть проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду и мыло. Если же человек проглотил азотную кислоту, необходимо срочно промыть желудок большим количеством воды.

Ранее сообщалось, что В связи с постоянными обстрелами российскими оккупантами Луганской области в некоторых населенных пунктов возникла критическая обстановка. Самая сложная ситуация на сегодняшний день в Рубежном и Попасной.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты решили сосредоточить свои усилия на захвате ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Попасной, Рубежном и Мариуполе.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!