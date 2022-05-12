В российских фильтрационных лагерях находятся тысячи украинцев, – постпред США в ОБСЕ

В США считают, что в "фильтрационных лагерях", которые страна-агрессор создала на захваченных украинских территориях, может находиться несколько тысяч украинцев. В то же время, десятки тысяч украинцев незаконно вывезли в РФ.

Как отметил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, в большинстве случаев людям не говорили при эвакуации конечный пункт назначения. Об этом он сказал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 мая, передает Укринформ.

По мнению США, только из заблокированного и почти разрушенного Мариуполя российские военные принудительно переселили тысячи мирных жителей на территорию РФ.

Карпентер отметил, что в фильтрационных лагерях россияне проводят жестокие допросы украинцев с целью установления лиц, которые могут быть связаны с украинским правительством, военными или имеют "проукраинские" взгляды.

Видео дня

"По многочисленным свидетельствам очевидцев, "фильтрация" влечет за собой избиение и пытки лиц, чтобы обнаружить, имеют ли они хотя бы малейшую лояльность украинскому государству. Согласно этим сообщениям, тех, кто заподозрен в такой лояльности, переводят в "Донецкую народную республику", где их ждет темная судьба", – заявил американец.

Он напомнил, что это военное преступление, за которое предусмотрено наказание.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из "фильтрационного лагеря" для мариупольцев в селе Безименное. Туда оккупанты отправляют тех, кто хочет покинуть заблокированный город, – российские военные проверяют, имел ли человек отношение к украинским силовым структурам или органам власти.