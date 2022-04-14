В России заявили об обстреле пограничного пункта пропуска в Брянской области со стороны Украины

В России заявили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области. Агрессор утверждает, что огонь якобы был открыт со стороны Украины.

В результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv со ссылкой на погрануправление ФСБ (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации пропагандистских СМИ, обстрел с территории Украины произошел 13 апреля. Огонь якобы велся из миномета. О погибших и раненных не сообщается, однако говорится, что в результате обстрела пострадали два транспортных средства.

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В то же время жители соседнего поселка Климово опубликовали фотографии с места, где по утверждению ФСБ, попали снаряды.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют совершить на территории РФ серию терактов, в которых затем обвинят Украину. В частности, это может быть минирование и подрыв жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Также возможно нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма.

Напомним, глава одного из районов российского Белгорода, где совсем недавно произошел мощный взрыв нефтебазы, заявил, что в городе начали рыть окопы. Эти действия, обеспокоившие местных жителей, чиновник назвал обычной перестраховкой военного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгородской области Российской Федерации были повреждены железнодорожные пути в районе, граничащем с территорией Украины.