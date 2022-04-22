В России заявили, что переговоры с Украиной 'застопорились': Лавров назвал выдуманную причину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 22 апрелязаявил, что переговоры РФ и Украины "застопорились". По его словам, Москва якобы не получила от Киева ответа на свои "предложения".

При этом, как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Украина не получила от РФ никаких документов в рамках переговоров. В ответ на фразу спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева", Зеленский заметил, что "Песков сам с собой играет в футбол".

Лавров, которого цитируют росСМИ, помимо прочего, также заявил, что РФ якобы "не потерпит ультиматумов от Украины".

В то же время он сказал, что Кремль на данный момент ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

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По его словам, Россия "не против предлагаемых Украиной" стран-гарантов ее безопасности.

Напомним, главы украинской и российской делегаций 22 апреля провели длительные переговоры. Предположительно, Давид Арахамия и Владимир Мединский обсудили следующий раунд переговоров, который было предложено провести в окруженном оккупантами Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля украинская сторона потребовала от РФ срочного гуманитарного коридора из "Азовстали". В укрытиях на территории комбината находятся около 1,5 тысячи человек.