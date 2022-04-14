В России заявили, что 'не знают' причин пожара на крейсере 'Москва', и рассказали о ситуации с судном

В Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.

Заявление российского оборонного ведомства цитируют росСМИ. Как сообщается, открытого горения на крейсере уже нет, а взрывы прекращены.

Сам крейсер якобы сохраняет плавучесть, его ракетное вооружение не было повреждено.

"Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт. Причины пожара устанавливаются", – утверждает минобороны РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, крейсер "Москва" был поражен двумя ракетами "Нептун", которые запустили по судну Вооруженные Силы Украины. Этот корабль прославился тем, что его "послали" украинские пограничники на острове Змеином.

Ближайший год крейсер будет небоеспособным, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. В свою очередь советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что на нем погибли более от 125 до 250 военных моряков.

Святослав Вакарчук потроллил крейсер "Москва" пророческим снимком, а ведущий Коля Серга посвятил ему матерный стих.

Кроме того, в песне группы "Ленинград" десятилетней давности нашли "пророчество для русского военного корабля".