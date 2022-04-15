В России заявили, что будут наращивать число ракетных ударов по Киеву, и назвали 'причину'

Страна-агрессор РФ угрожает увеличить число и масштабы ракетных ударов по объектам в столице Украины Киеве. Такими действиями Москва якобы намерена ответить на "теракты" на территории России.

С соответствующим заявлением, которое в пятницу, 15 апреля, распространили росСМИ, выступило российское министерство обороны. Обстрел поселка Климово в Брянской области РФ пропагандисты назвали "атакой со стороны Украины".

При этом украинская разведка ранее предупредила, что Кремль готовит циничные провокации на своей территории с целью обвинить Украину.

Не исключались террористические акты спецслужбами РФ в жилых домах россиян, больницах и школах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу с обширным инфарктом попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. По слухам, инфаркт у Шойгу мог случиться не по естественным причинам.