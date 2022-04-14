В России заговорили о признаках 'усталости' от войны с Украиной и рассказали, чего добивается Путин

В РФ начали расти антивоенные настроения. Это создает определенные риски для русского правительства. Однако глава Кремля Владимир Путин не собирается отступать, ведь ему нужно что-то, что он может представить как победу своим гражданам.

Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов. Он сомневается, что жители РФ будут долго поддерживать войну.

"Люди в России не очень хотят воевать против украинцев. Публичная поддержка руководства может снизиться, если все это дело обострится или если все это продлится слишком долго", – отмечает Кортунов.

По его мнению, в последнее время Путин изменил стратегию и цели "специальной операции". Так, по его словам, глава Кремля больше не настроен на смену режиму в Украине и говорит только об обеспечении контроля над Донецкой и Луганской областями.

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При этом Кортунов считает, что любая эскалация конфликта потребует дополнительной мобилизации, что обострит риск для политической верхушки РФ.

"Я вижу признаки усталости... Возможно, еще рано говорить о том, что российская общественность меняет взгляды на конфликт, но это точно не может длиться долго", – подытоживает политолог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Минобороны Украины дали прогноз, можно ли ожидать деэскалации после 9 мая.