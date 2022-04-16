В России уничтоженный крейсер 'Москва' назвали 'незначительной потерей': он стоил 750 млн долларов

В Российском совете по международным делам потерю ракетного крейсера "Москва", стоимость которого оценивается в 750 миллионов долларов, назвали "незначительной". Там считают, что она "мало что меняет" для РФ.

Об этом в интервью росСМИ сказал эксперт совета и директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. "Если экипаж удалось спасти, то потеря данного корабля – это потеря только с точки зрения престижа, на практике для России это мало что меняет", – сказал он.

По словам Кашина, теоретически "Москва" была мощным кораблем, но "давно и глубоко" устарела. У нее была слабая ПВО и ее "практически невозможно было задействовать" в войне против Украины, так как крылатыми ракетами крейсера нельзя было бить по наземным целям.

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Российский эксперт добавил, что так же дела обстоят и с другими старыми крейсерами проекта 1164 – "Маршалом Устиновым" и "Варягом", а также с единственным авианосцем РФ "Адмиралом Кузнецовым" и большими противолодочными кораблями проекта 1155.

Кашин также заявил, что армия РФ еще может использовать тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 после "глубокой" модернизации, однако "от остального надо избавляться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание The New York Times написало, что уничтоженный крейсер "Москва" мог сыграть ключевую роль в нападении на Одессу. По мнению экспертов, крушение судна стало не только символически болезненной потерей для россиян, но имеет практические последствия в ведении войны против Украины.

Напомним, "Москва" была поражена 13 апреля двумя ракетами "Нептун" украинских военных. В минобороны России заявляют, что на корабле вспыхнул пожар и он затонул "в условиях шторма".