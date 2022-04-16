В России проводят репрессии в отношении командиров, не выполнивших 'задания' в войне против Украины – разведка

После семи недель войны, которую Россия развязала против Украины 24 февраля, открываются все новые факты организационных проблем в российской армии. Так, в оккупированной Горловке в отношении командиров российской армии, "не оправдавших высокого доверия", проводятся репрессивные мероприятия.

С 24 марта по 2 апреля в городе работала специальная комиссия из России, которая должна была выявить причину недокомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск. Выяснилось, что несмотря на доклады командиров бригады о наличии 100% необходимого количества военнослужащих, в реальности их оказалось только 55%, сообщается на странице в Telegram Главного управления разведки Украины.

"После установления фактов несоответствия два командирова батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна", – заявили разведчики.

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Также отмечается, что после общения с представителями ФСБ в неизвестном направлении вывезен "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР" Эдуард Басурин. Это связывают с его неосторожным заявлением, раскрывшим планы Кремля по применению химического оружия против украинских защитников Мариуполя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил об аресте бывшего советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Именно он был создателем и куратором созданных Кремлем в Украине в 2014 году "народных республик" на Донбассе и аналогичных квазиобразований на оккупированных территориях Грузии.