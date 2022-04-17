В России производство ЗРК поставили на паузу, сотрудников заводов отправляют в отпуск или на войну – разведка

В России практически полностью приостановлена работа Ульяновского механического завода, где производились радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны для сухопутных войск. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах "Бук", "Куб" и "Тунгуска".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки. Отмечается, что завод не может производить новые военные установки из-за санкций.

В частности, известно, что основным поставщиком "УМС" ранее выступала Германия. Однако после нападения России на Украину сотрудничество было полностью прекращено. "Продолжать производство сами по себе завод не в состоянии, поскольку в ходе технологического процесса не используется "практически ничего российского"", – уверяет разведка со ссылкой на одного из сотрудников "УМС".

Видео дня

Руководство завода пытается найти способы обойти санкции и возобновить поставки необходимых комплектующих частей через третьи страны, в частности Казахстан. Однако это повлияет на цену самых зенитно-ракетных комплексов, что не предусмотрено бюджетом.

Работникам завода предлагают уйти в неоплачиваемый отпуск. Альтернативой этого является подписание контракта с армией РФ, согласно которому они должны отправиться на войну против украинского народа. Специалисты "УМС" могут претендовать на должность оператора-наводчика ЗРК "Бук" с зарплатой в 50 тысяч рублей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после уничтожения крейсера "Москва" бойцами ВСУ российские пропагандисты устроили настоящую истерику.