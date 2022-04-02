В России показали заявление гендиректора производителя 'Су' об отставке в знак протеста против войны: он все опровергает. Фото

На сайте крупнейшего российского авиационного холдинга "Сухой" появилось заявление гендиректора компании Юрия Слюсаря об отставке в знак протеста войны РФ против Украины. Однако позже сайт перестал работать, а сам Слюсарь дал опровержение.

По словам гендиректора "Су", заявление о его отставке является результатом хакерской атаки. Об этом сообщает сайт СВТВ.

Слюсарь подчеркнул, что не собирается уходить со своего поста, а также высказал поддержку президенту РФ. Также он отметил, что заявление о его отставке на сайте авиационного холдинга разместили хакеры в рамках "информационной войны против России".

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача – дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны", – сказал гендиректор компании.

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В заявлении на сайте говорилось, что Слюсарь раскритиковал войну РФ против Украины. В частности, в нем говорилось, что гендиректор авиационного холдинга осудил бомбардировки Харькова из самолетов, которые производит предприятие.

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Кроме того, Anonymous заявили, что взломали и выложили в сеть базу данных Роскомнадзора. В открытом доступе теперь доступны 340 тысяч файлов, связанных с деятельностью федерального органа РФ, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.

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