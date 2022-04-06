В России назвали 'условия' прекращения войны с Украиной

В России назвали "условия" для прекращения войны в Украине. Чтобы российские оккупанты прекратили разрушать украинские города и села, уничтожать инфраструктуру, пытать и убивать мирных украинцев - Украина должна капитулировать.

В РФ заявили, что Зеленский должен согласиться на выдвинутые Кремлем условия на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует государственное пропагандистское издание "РИА Новости".

"Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через них хотим положить конец военной операции", - приводят заявление Пескова пропагандисты.

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Напомним, на переговорах с Украиной Россия требовала признать временно оккупированный Крым российским, согласиться на "независимость" ОРДЛО и отдать террористам Луганскую и Донецкую области полностью, дать статус официального русскому языку в Украине, отказаться от курса на вступление в НАТО, а также - провести "денацификацию" и разоружить собственную армию.

В ответ Украина предложила свой вариант возможного мирного договора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский ответил, продолжит ли Украина переговоры с Россией после зверств оккупантов в Буче.