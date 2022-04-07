В России назвали два вопроса, обсуждение которых считают "неприемлемым" на встрече Путина и Зеленского
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть два вопроса, обсуждение которых в Кремле считают "неприемлемым" на встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Один из них касается новых предварительных условий.
Второй же касается временно оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом сообщает российское издание "Союзное Вече".
По словам Лаврова, Украина в среду, 7 апреля, представила новый проект соглашения с Россией, в котором Киев якобы отошел от предложений, сделанных в Стамбуле.
"Россия не исключает, что Украина будет выдвигать все новые предварительные условия на переговорах, это неприемлемо", - сказал он.
Глава российского МИД также считает, что неуместно на встрече лидеров двух стран обсуждать вопросы Крыма и Донбасса. При этом, он добавил, что в новом варианте соглашения нет констатации того, что гарантии безопасности Украины не будут распространяться на полуостров.
"Однако Россия продолжит переговоры с Киевом, продвигая свой проект соглашения, несмотря на провокации", - сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает, что его встречи с главой РФ Владимиром Путиным может не быть. Но украинская сторона все равно должна продолжать переговоры со страной-агрессором о завершении войны – даже после трагических событий в Буче.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на все "шансы на успех" РФ в переговорах с Украиной. По его словам, между Москвой и Киевом якобы действительно может быть подписано конкретное соглашение. Хотя, как известно, в Кремле не соглашаются на гарантии безопасности, которых требует Украина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле. Он заверил, что оба лидера положительно отнеслись к этой его идее и осталось только определить дату.
А вот в РФ заявили о неготовности "проекта мирного договора" для встречи президентов. Россияне утверждают, что ряд вопросов удалось согласовать, но у делегаций впереди "большая работа".