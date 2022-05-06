В России "намекнули", по каким украинским городам могут нанести удары

Минобороны России продолжает распространять информацию о том, что украинские защитники якобы прячутся в лечебных заведениях. Подобными заявлениями оккупанты уже не первый раз пытаются оправдать уничтожение объектов гражданской инфраструктуры.

Ведомство страны-агрессора на своих страницах в социальных сетях опубликовало список больниц из разных регионов Украины. Учитывая предыдущий опыт, вероятно, по некоторым из них может быть нанесен ракетный удар.

В Харькове россияне отметили территорию городской клинической больницы № 8, а в Одессе – здание областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного.

В городе Славянск Донецкой области – территория железнодорожной больницы по ул. Малогородецкая, а в городе Лисичанск Луганской области –детская больница.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано уже около 24 900 оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять военную технику в больших количествах.