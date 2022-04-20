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В России начали захоронение оккупантов, тела которых на самом деле до сих пор в Украине. Видео

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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В России начали захоронение оккупантов, тела которых на самом деле до сих пор в Украине. Видео

В российском городе Тотьма (Вологодская область) 19 апреля похоронили военнослужащего, гвардии лейтенанта Даниила Меньшикова, умершего "защищая Донбасс". Однако в момент похорон тело оккупанта находилось в Украине – в городе Мощун под Киевом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook. Кого именно похоронили в Тотьме и как это объяснили семье россиянина, неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат – Россия пробила дно бездны. Ничего святого", – говорится в сообщении.

В сети сообщали о смерти Даниила Меньшикова
Видео дня

На опубликованном Генштабе видео из Мощуна украинский военнослужащий показал тело российского солдата, при нем действительно были документы на имя Меньшикова Даниила Андреевича.

Документы россиянина

"При разминировании территории в Мощуне было найдено тело гвардии лейтенанта рашистов. Документы при нем. Это гвардии лейтенант, которого, согласно открытым источникам, хотят похоронить в России. Хотя он находится здесь, был перекопан в одном из окопов. Лежит здесь у нас, на украинской земле. Мы его здесь и похороним, без почестей", – отметил он.

Тело оккупанта разорвало снарядом
Тело оккупанта разорвало снарядом

По словам военного, тело россиянина разорвало снарядом. "Что было донесено до родителей? Кого там хоронят непонятно. Верх лжи и цинизма рашистов", – добавил он.

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