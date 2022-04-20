В России начали захоронение оккупантов, тела которых на самом деле до сих пор в Украине. Видео

В российском городе Тотьма (Вологодская область) 19 апреля похоронили военнослужащего, гвардии лейтенанта Даниила Меньшикова, умершего "защищая Донбасс". Однако в момент похорон тело оккупанта находилось в Украине – в городе Мощун под Киевом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook. Кого именно похоронили в Тотьме и как это объяснили семье россиянина, неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"От подмены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до подмены тел своих погибших солдат – Россия пробила дно бездны. Ничего святого", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном Генштабе видео из Мощуна украинский военнослужащий показал тело российского солдата, при нем действительно были документы на имя Меньшикова Даниила Андреевича.

"При разминировании территории в Мощуне было найдено тело гвардии лейтенанта рашистов. Документы при нем. Это гвардии лейтенант, которого, согласно открытым источникам, хотят похоронить в России. Хотя он находится здесь, был перекопан в одном из окопов. Лежит здесь у нас, на украинской земле. Мы его здесь и похороним, без почестей", – отметил он.

По словам военного, тело россиянина разорвало снарядом. "Что было донесено до родителей? Кого там хоронят непонятно. Верх лжи и цинизма рашистов", – добавил он.

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