Так называемая российская тележурналистка продолжает пробивать все новое дно, впадая в темные глубины неадекватности. Там обнаружили "заговор нацистов" в намерении Германии передать Украине 88 танков Leopard.

Мастер-класс по пробиванию дна вновь показали гости пропагандистского ток-шоу "60 минут" и его телеведущая Ольга Скабеева. Пропагандисты в своем угаре ударились в нумерологию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, один из гостей в студии обратил внимание на то, какое именно число танков Leopard надумала передать Украине немецкая компания Rheinmetall.

"Германская корпорация Rheinmetall заявила о том, что готова поставить 88 танков Leopard. 50 старых и остальные новые. Что такое цифра 88?" – риторически спросил он, заявив, что "сейчас начался скандал".

Видео дня

В прямом эфире федерального телеканала, финансируемого с налогов россиян, он рассказал, что речь идет о том, что есть "88 заповедей неонацизма, в основу положена 8 глава, 88 слов из книги Mein Kampf Гитлера".

Здесь в разговор включилась и сама Скабеева, отметив, что "там же хуже история".

"Первая пария должна была быть поставлена 14 апреля", – возмущенно заявила Скабеева.

На это гость шоу заявил, что "то есть фактически Германия подтвердила, что она стала на рельсы неонацизма".

"Это же было все подписано и заявлено министром обороны Германии и другими политиками, и официально обсуждалось в прессе. То есть мы видим возрождение фашизма в прямом виде в рамках НАТО", – не унимался гость.

Возбудились на шоу Скабеевой по той причине, что 14/88 считается тайным слоганом неонацистов, ультраправых и белых националистов.

Число 14 в этом "коде" является отсылкой к двум фразам идеолога белого национализма Дэвида Лейна, которые состоят на английском языке из 14 слов. "We must secure the existence of our people and a future for white children" (Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей) и "Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth" (Потому что красота белой арийской женщины не должна исчезнуть с лица земли).

В числе 88, кроме намека на книгу Гитлера, есть и зашифрованная отсылка к нацистскому приветствию "Heil Hitler!" – поскольку буква H – восьмая в алфавите.

Отметим, что на самом деле в Rheinmetall говорили об одновременной поставке не 88 танков, а о 100 капитально отремонтированных танков Marder , а также 88 танках Leopard. Но, очевидно, число 188 не вписалось в безумные теории кремлевских пропагандистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что фашизм в Россию пришел именно с президентом-агрессором Владимиром Путиным, который сам является протофашистом.

О признаках фашизма в России также заявил рок-музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Известный российский историк, заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман также заявляла, что в России уже видны все 14 признаков фашизма, сформулированные философом и писателем Умберто Эко.