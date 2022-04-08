В России лауреата Нобелевской премии, выступившего против войны с Украиной, облили краской. Фото

На главного редактора издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова совершили нападение. Неизвестные облили журналиста в вагоне поезда красной краской.

В момент нападения неизвестные выкрикнули Муратову слова "мести". Об этом сообщает Telegram-канал "Новая газета" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам самого Муратова, на него вылили масляную краску с ацетоном. В результате нападения краска попала, в том числе, в глаза журналисту. Также он рассказал, что злоумышленники сказали в момент нападения.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – рассказал Муратов.

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Позже "Новая газета" сообщила, что ответственность за нападение на Муратова в поезде взяли на себя создатели авторы Telegram-канала "Союз Z десантников".

"Telegram-канал "Союз Z десантников" позиционирует себя как "сообщество Памяти Павла Яковлевича Поповских" - бывшего главы Межрегиональной общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения. В 1998–2006 годах Поповских проходил обвиняемым по делу об убийстве журналиста "Московского комсомольца" Дмитрия Холодова. Впоследствии его оправдали", – пишет "Новая газета".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный редактор оппозиционного, либерального российского издания "Новая Газета" Дмитрий Муратов, который в 2021 году стал лауреатом Нобелевской премии мира, продаст почетную медаль, чтобы помочь украинским беженцам. Золотую награду журналист планирует выставить на аукцион.

Напомним, в РФ намерены лишать свободы на 15 лет за распространение "фейков" о действиях Вооруженных сил РФ. Учитывая отсутствие свободы слова в России, любую правдивую новость о войне в Украине, развязанной диктатором Владимиром Путиным, могут назвать дезинформацией.