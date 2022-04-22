В России командиры сделали 'бизнес' на погибших в Украине оккупантах: у родных выбивают 'откаты'

Командиры российской оккупационной армии пытаются заработать на гибели погибших в Украине военных. Они звонят их родственникам и предлагают помочь получить компенсацию.

Об этом сообщает "24 канал" с ссылкой на источники в спецслужбах Украины. Как отмечается, высшее военное командование РФ, получившее приказ блокировать выплату компенсаций, создало "бизнес" на войне.

Генералы армии РФ и сотрудники ФСБ, получающие проценты от "добычи" оккупантов-мародеров, "подсели" на потоки средств для компенсации. Они выразили согласие проводить идентификацию погибших и задерживать их отправку в РФ "до согласования с родственниками", сообщают источники 24 канала.

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С согласия высшего командования они звонят родным погибших и говорят, что получить компенсацию можно, если тело военного привезут домой и если этого "поспособствует влиятельное лицо".

При этом за такие услуги родственники должны согласиться только на половину выделенных средств.

"Количество людей, которые согласны на предложенные условия, растет с каждым днем. И совсем не потому, что родные умершего Ваньки хотят попрощаться с ним", – сообщает 24 канал.

Дело в том, что в РФ приблизительно через пару недель после вторжения фактически полностью прекратились выплаты компенсаций раненым и родным погибших. Объясняют ситуацию якобы забюрократизированностью процедуры.

Командиры частей, военкомы и прочие сотрудники российского минобороны пытаются избегать контактов с родными погибших российских оккупантов. Семьи последних получают благодарственные письма – нововведение от президента РФ Владимира Путина.

Только в единичных случаях в российской глубинке полноценно выплачиваются компенсации – "для демонстрации выполнения обязательств власти перед народом", сообщили источники в украинских спецслужбах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской разведке рассказали, что враг не выплачивает компенсаций за погибших "мобилизованных" в так называемых "Л/ДНР". Более того, тела уничтоженных оккупантов сжигают.