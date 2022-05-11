В России из-за провала войны против Украины обострилось противостояния внутри генералитета – разведка

В рядах российской армии обострилось противостояние внутри генералитета. Катализатором этого стали провалы оккупантов в войне против Украины. В частности, такие процессы фиксируются в Генеральном штабе РФ.

Скрытая конкуренция среди высшего военного руководства России существовала до начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас этот процесс приобрел новый размах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что резкое обострение внутренних противостояний началось после провальных операций в войне против Украины. Еще одним толчком к конфликтам стало поведение властей страны, желающих всю ответственность за пробуксовку "специальной военной операции" возложить на военных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская разведка считает нынешнюю ситуацию в Украине патовой. Она убеждена, что война "зашла в тупик".