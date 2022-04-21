В России хотят принудительно брать кровь у украинских пленных для раненых российских солдат

Российские фашисты продолжают издеваться над украинскими пленными, находя для этого все новые способы. В РФ вспомнили методы, практикуемые в свое время в нацистских концлагерях, и предложили принудительно брать кровь у украинских пленных для российских солдат.

С безумной идеей выступил депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Сергей Леонов, пишет "Росбалт". При этом украинских военнопленных якобы "оставят в покое", если забор крови будет противопоказан по состоянию здоровья.

"В свете Дня донора и событий в Украине мы не можем не предложить украинским военнопленным стать в обязательном порядке донорами крови для наших Вооруженных сил, госпиталей и больниц", – сказал Леонов.

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Кровь у украинских военнопленных хотят брать, "если им позволяет здоровье".

Отметим, что практика массового забора крови была распространена в нацистских концлагерях. В качестве живых контейнеров, полных крови, фашисты рассматривали пленных маленьких детей. Кровь у малышей брали до последнего вздоха. Подробности читайте здесь.

Добавим, что освобожденные из плена российских оккупантов 15 украинских женщин из ВСУ также рассказывали, что враг подверг их пыткам.

По данным вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в российском плену находятся около 700 украинских военных. Также в плену РФ – более тысячи мирных жителей, около 500 из которых – женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило переговоры российских оккупантов, в которых агрессор получил приказ убить всех воинов Вооруженных сил Украины, попавших в плен в районе Попасной на Луганщине.