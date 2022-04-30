В РФ знают, что на 'Азовстали' есть дети, реакции на призывы отпустить людей нет, – Подоляк

Москва упорно не слышит никаких заявлений мировых лидеров, которые просят устроить гуманитарный коридор для людей в Мариуполе, оказавшихся во плену врага. Российские оккупанты видят символизм в уничтожении полка "Азова" и города в целом.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода". По его словам, атаки россиян не останавливает даже понимание того, что в ловушке находятся дети.

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали", – заявил Подоляк.

По его словам, россияне понимают, что "там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить".

Видео дня

Подоляк пояснил, что украинские власти на уровне президента и руководства ОПУ постоянно находятся на связи с мировыми лидерами, "чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя".

Советник главы ОПУ также сообщил, что к президенту-агрессору Владимиру Путину определенные "политические лидеры" пытаются достучаться по личным каналам, доказывая Кремлю необходимость освобождения людей "по гуманистическим соображениям".

"Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", – сказал Подоляк.

Он заметил, что в РФ "демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хотя бы на какие-нибудь уступки".

"Они хотят показать, что смотрите, Мариуполь мы сломали, мы его уничтожили полностью, всех убили, максимально жестко убили, прежде всего, "Азовцев". Всем нужно запомнить, что РФ не совместима с такими понятиями, как человечность, цивилизованность, гуманизм ..." – сказал Подоляк.

Однако он отмечает, что "в мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров", которые поддерживают Украину и готовы быть посредниками в миссии спасения людей в Мариуполе.

"Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянское издание Il Messaggero ранее сообщило, что Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу организации гуманитарного коридора для Мариуполя, но каждый раз получал отказ. Россия не хочет давать никаких гарантий безопасности выхода людей из города.