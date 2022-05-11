В РФ заявили о 'самом тяжелом за все время обстреле Украиной' пограничного села

Вечером в среду, 11 мая, в России в селе Солохи Белгородского района прогремели взрывы. По словам очевидцев, после этого над селом поднялся столб дыма.

Информацию о взрывах подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков Telegram-канали. Он обвинил в произошедшем Вооруженные силы Украины, якобы совершивших обстрел.

"Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте. По докладу есть один пострадавший, ему уже предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Есть разрушения. Оперативные службы работают на месте", – написал Гладков.

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В соцсетях местные жители начали публиковать фото, на которых виден дым над селом.

Позже Гладков отметил, что причиной задымления стало то, что горит камыш, растущий вблизи села. Однако, по его словам, есть частичное разрушение одного жилого дома.

По последней информации от губернатора области есть погибшие и пострадавшие. Да, один человек скончался в машине скорой помощи, еще трое ранены. По словам Гладкова, им оказывают необходимую помощь. Он назвал ситуацию "самой тяжелой за все время обстрелов".

Позже российские СМИ распространили информацию, что якобы погибли два человека – 14-летний школьник и 19-летний парень. А еще четыре человека попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Российские пропагандисты также пишут, что среди раненых есть несовершеннолетний – 17-летнего подростка якобы госпитализировали с ранением бедра.

В то же время, местные жители обнародовали кадры последствий обстрела их села.

Отметим, что село Солохи Белгородского района расположено примерно в 30 км от государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Белгородской области РФ обстреляли завод, производящий специальные мостовые конструкции.