В РФ запустили новый фейк об 'анестезирующих таблетках' ВСУ, которые 'делают в американских лабораториях'

Российские пропагандисты сняли очередной нелепый фейковый ролик о том, как якобы нашли на позициях ВСУ "боевые анестезирующие средства". По словам россиян, их производят в выдуманных ими же самими "американских лабораториях".

На ролике, который появился в сети, видно, как российский оккупант достает из окопа пакетик з таблетками разного цвета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это так называемый БАС – боевое анастезирующее средство, которым они пользуются. Неоднократно наши бойцы сталкивались с тем, что они бегут с безумными глазами в зажим даже на танке, с автоматом", – говорит человек в российской форме.

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Он утверждает, что средства украинцы якобы принимают, чтобы не чувствовать боли и усталости.

"Да, это те самые препараты. Возможно, даже произведены в американских лабораториях, которые размещены на территории Украины. БАС включает в себя психотропное и подавляющее вещество, которое вырабатывает столько адреналина в кровь, что человек забывает, что такое боль и усталость", – сказал он.

"Рассказывали даже, что когда подбили БТР, увидели украинского солдата, так он обратно залез в БТР видимо что-то антишокове принял. Когда по нему начали стрелять, он этого даже не чувствовал, свободно шел. Другой бы человек, без допинга, уже бы давно погиб, а он еще очень долго шел", – сказал другой мужчина на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты в очередной раз опозорились, сняв видео с якобы подбитым танком украинских защитников. С военной техники они забыли убрать рашистский знак Z, который используют оккупанты во время войны в Украине.