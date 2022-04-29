В РФ запустили фейки о "националистах" в Харькове и Одессе: по каким адресам могут нанести удар

Российские оккупанты готовятся нанести новые удары по мирным жителям Украины. Под угрозой оказались жилые дома и школы в Харькове и Одессе.

Министерство обороны страны-оккупанта 28 апреля поспешило оправдаться за вероятные новые преступления. Стиль россиян остается неизменным – ведомство официально заявило, что в многоэтажках и учебных заведениях якобы будут прятаться "националисты".

Учитывая, что оккупанты уже не первый раз подобным образом анонсируют ракетные удары, игнорировать эту угрозу нельзя.

В Харькове россияне назвали следующие адреса: гимназия №14, школы №73, №145, лицей №161, а также жилые дома на улицах Академика Павлова и Кричевского.

В Одессе – школа №40, жилые дома на улице Радостной и в Ковровом переулке.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне стали активнее наносить авиационные удары и пуски крылатых ракет. Защитникам украинского неба в течение 28 апреля удалось сбить 15 вражеских воздушных целей оккупантов.