В РФ задумали усыновлять детей, которых вывезли из Украины: советница Зеленского заявила о преступлении

В России готовятся инициировать ряд законопроектов, которые позволят усыновлять детей, вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в РФ, по упрощенной процедуре. Это прямо нарушает права малолетних граждан нашей страны, а также нормы Конвенции ООН по защите ребенка.

Об этом OBOZREVATEL рассказала советник-уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Усыновление украинских детей иностранными гражданами предусмотрено только с разрешения Национальной социальной сервисной службы.

Герасимчук изложила текст, полученный ей из средств массовой информации РФ: "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства".

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Она также напомнила подобную ситуацию, грубо нарушающую принципы свобод и безопасности детей в 2014 году. Тогда запустила проект "Поезд надежды" – из Москвы в разные регионы РФ отправлялся специальный поезд с желающими усыновить ребенка. В том же 2014 году такой поезд приезжал в оккупированные Россией Севастополь и Симферополь.

"Я совместно с омбудсменом Людмилой Денисовой и Офисом генерального прокурора Ириной Венедиктовой, объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления против наших детей, преступно вывезенных на территорию государства-агрессора", – заключила Герасимчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия попирает права человека, невзирая ни на его пол или возраст. В Украине с начала вторжения армии оккупантов погибло около 200 детей.