В РФ школьникам навязывают антиукраинскую пропаганду с 'элементами фашизма' – Reuters

Еще 24 февраля в российских школах учителям власти разослали набор файлов с объяснениями, как стоит преподносить детям вторжение России в Украину. Преподаватель Андрей Шестаков из Якутии отказался от такой деятельности, увидев в инициативе властей "элементы фашизма".

В Учебном пособии, которое получил Шестаков, отмечается, что оно предназначено для учеников в возрасте 14-18 лет. В нем, в частности, приведены ссылки на видеозаписи выступлений президента России Владимира Путина и короткие пропагандистские ролики, сообщается в материале Reuters.

Пропаганда со школьной скамьи

В документе, среди прочего, утверждается, что Запад ведет против РФ информационную войну, чтобы настроить российское общество против правителей, и что необходимо всем противостоять этому.

Видео дня

Также там есть тезис о том, что Россия ведет культурную войну против западных ценностей, где разрушается "институт традиционной семьи". Украина, по мнению авторов этой программы, с момента распада СССР ведет антироссийскую политику.

"Были нападки на русский язык, фальсифицировалась наша общая история, превращались в героев военные преступники и преступные группировки времен Второй мировой войны", – говорится в документе, которым располагает Reuters.

Как отмечается, российским школьникам хотят вбить в голову, что Запад ведет "гибридную войну" против России – якобы смесь пропаганды, экономических санкций и военного давления – чтобы попытаться победить Россию, разжигая внутренний конфликт.

"Именно поэтому нас призывают на несанкционированные демонстрации, подстрекают к нарушению закона, пытаются запугать. Мы не должны поддаваться на провокации", – сообщается в агитке российских властей.

Шестаков рассказал, что в методичке предлагается рассказывать школьникам, что российские солдаты, которые вторглись в Украину, являются героями, что украинские власти объединились с людьми, сотрудничавшими с нацистами времен Второй мировой войны, что Запад хочет внести раскол в российское общество и др.

Отстаивание правды

Андрей Шестаков, бывший полицейский, который долгое время работал с несовершеннолетними, заявляет, что политическое просветление у него наступило в 2018 году, после просмотров роликов российского оппозиционера Алексея Навального. Мужчина утверждает, что он осознал, кто является настоящими ворами в России, занимается коррупцией, что враг на самом деле внутри страны, а не за ее пределами.

1 марта на уроке гражданского права Шестаков дал совет ученикам – не служить в российской армии, а также выступил против войны РФ в Украине, утверждая, что российские лидеры сами проявляют элементы фашизма, даже когда говорят, что это они борются с фашизмом в Украине.

ФСБ вызвала его на допрос 5 марта, хотя обвинений ему не предъявили. А 18 марта суд оштрафовал мужчину на 35 тыс. рублей ($420) якобы за дискредитацию вооруженных сил России за размещение в комментарии под постом в соцсетях ролика с пленными солдатами РФ в Украине.

Шестаков заявил, что уволился с работы еще в марте, поскольку считал, что его все равно уволят. Однако он подозревает, что ФСБ прослушивает его телефонные разговоры, а в последние дни несколько раз видел людей, в которых узнал агентов ФСБ под прикрытием.

Теперь, считает школьный учитель, у него только один путь – бегство за границу. Если же власти не выпустят его из страны, то будет очень сложно "держать рот на замке".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тупая пропаганда уже не работает, поэтому Россия перешла к тактике информационного терроризма. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.