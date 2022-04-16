В РФ опозорились, снова взяв в Мариуполе 'в плен' бездомного из видео Кадырова

В Мариуполе кадыровцы снова сняли видео с тем же актером – местным бездомным. В этот раз его выдали за простого военного Вооруженных сил Украины, но "татуировку разведчика" стереть забыли.

Бомжа, которого пытались выдать за украинского воина, опять "взяли в плен". Об этом в Telegram написал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук (чтобы посмотреть видео, дсокролльте страницу до конца).

Уже постоянного актера кадыровских TikTok-роликов в этот раз якобы "взяли" на огневой позиции в жилом доме в Мариуполе "на подступах к "Азовстали", заявили пропагандисты.

Мужчину заставили раздеваться, показывать татуировки и говорить на камеру, что он "не принимал участия в боевых действиях" и "никому не помогал".

Видео дня

Напомним, что ранее этого же мариупольского бездомного кадыровцы сняли в другом видео. Тогда они попытались выдать мужчину за пленного воина ВСУ, который якобы сдавал на камеру позиции своих.

Тогда на руках бездомного были те же "татуировки", которые ему нарисовали оккупанты в попытке сделать из бомжа "украинского разведчика".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе оккупанты якобы от имени благотворительного фонда Кадырова раздавали продукты жителям нещадно уничтоженного российскими оккупантами города.

Из-за жажды самопиара они сняли "благотворительность" на видео – и показали продукты с украинскими названиями. Что, безусловно, с головой разоблачило, кем на самом деле являются "спасители".

Не исключено, что это были продукты из гуманитарных грузов, которые Украина отправляла в Мариуполь из Запорожья, и которые путинские преступники так и не пропустили в город, где люди умирали от голода.