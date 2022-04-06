В РФ намекнули на возможную химатаку на Харьковщине

В министерстве обороны РФ в очередной раз прибегли к информационной провокации, пугая тем, что якобы украинские спецслужбы готовятся провести химическую атаку в Харьковской области. Таким местом должен стать Первомайский.

Об этом заявил спикер российского ведомства Игорь Конашенков. Российские фашисты неоднократно прибегали к таким приемам, чтобы скрыть свою причастность к применению запрещенного оружия или совершению военных преступлений. Они заранее обвиняют противоположную сторону в том, что собираются сделать сами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Следовательно, по словам Конашенкова можно сделать вывод, что российская сторона может планировать взорвать "Химпром" в Первомайском.

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"По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится большая провокация с применением ядовитых веществ. На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, что повлечет за собой гибель местных жителей", – заявил спикер российского минобороны, чем сдал планы российского руководства.

Украинские спецслужбы готовят крупную провокацию с использованием отравляющих веществ, заявили в Минобороны РФ: http://t.co/dYxKHc5rm



Видео: Минобороны России pic.twitter.com/14DAtMQkKZ — ТАСС (@tass_agency) 4 апреля 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк заявил, что Путин может применить ядерное оружие, чтобы предотвратить участие НАТО в войне в Украине. По его мнению, удар может быть нанесен по одной из стран Альянса.