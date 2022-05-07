В РФ намекнули на ракетные удары по западным областям Украины

В Министерстве обороны страны-агрессора РФ анонсировали новые ракетные удары по Украине. Ожидается, что оккупанты могут ударить по западным областям нашей страны – Львовщине и Волыни – в воскресенье, 8 мая.

Заявление российского Минобороны распространили пропагандистские СМИ России. В сообщении традиционно отмечалось, что это якобы "киевский режим", а не войска РФ, планирует ударить по западным регионам Украины.

В РФ заранее обвинили Украину в "провокациях с гибелью мирных граждан", чтобы попытаться сделать себе алиби для обстрелов украинской территории.

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В сообщении МО РФ сказано, что наши защитники якобы планируют нанести удары ракетами "Точка-У" по местам скопления людей, чтобы потом обвинить в этом Россию.

Однако весь цивилизованный мир понимает, что на самом деле такими заявлениями оккупанты зачастую анонсируют ракетные удары по Украине.

К примеру, 17 апреля во второй половине дня российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. А перед этим российские пропагандисты анонсировали новый удар по мирному населению Украины. Обстрел якобы готовился по станции Лозовой в Харьковской области, откуда происходит массовая эвакуация граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны РФ намекнули, что оккупанты могут нанести еще один удар по Одессе. Там вновь рассказали о якобы планируемой провокации украинской стороны в районе порта "Южный", а за такими сообщениями РФ, как правило, скрываются анонсы новых атак.

После этого захватчики снова атаковали Одесскую область. Ракеты, которые летели в направлении порта "Южный", были сбиты ПВО.