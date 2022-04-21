В РФ дают медали за убийства мирных украинцев: оккупант похвастался коллеге, тот рассказал об изнасиловании. Аудио

Российские оккупанты в Украине продолжают совершать военные преступления против безоружных мирных жителей. Выяснилось, что за убийства гражданских в РФ им дают медали, так что захватчики гордятся своими зверствами.

Один из них рассказал своему коллеге, что его наградили после того, как он с еще одним оккупантом расстрелял 25 мирных украинцев. Этот разговор военных страны-агрессора перехватила Служба безопасности Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Привезли вот сейчас, медалью наградили...Тут у нас было 25 с утра гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – сказал оккупант.

Его знакомый, которому, очевидно, медаль за убийство еще не дали, тоже решил похвастаться тем, что собирается изнасиловать пленную украинку. Запланированное преступление он завуалировано назвал "пригласить на свидание" и рассмеялся.

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"А я тут девчонку встретил, не знаю, как ее на свидание пригласить. Да, на двоих. Ну, укроп отказался. Она сидит привязанная у нас", – заявил захватчик.

В СБУ подчеркнули, что оккупантам недолго осталось радостно кичиться своими зверствами, и за каждое преступление придется отвечать.

Как сообщал OBOZREVATEL, аудиоперехваты телефонных разговоров российских оккупантов с родными свидетельствуют о новых зверствах относительно мирного населения в Украине. Военные путинской армии признаются, что в упор расстреливают украинских женщин.