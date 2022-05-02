В РФ активизировали кампанию по набору "добровольцев" и выставили "норму" – разведка

В России активизировали кампанию по набору солдат, которых будут отправлять на войну против Украины. Некоторые федеральные округи РФ должны находить по 200 "добровольцев" каждую неделю.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram. Российское руководство хочет за счет набора контрактников восполнить потери личного состава, а также сформировать несколько новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.

"Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для дальневосточного и сибирского федерального это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится", – рассказали в разведке.

Видео дня

Россиян агитируют подписывать контракты, рассказывая о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также им обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военнослужащие все чаще отказываются ехать на войну против Украины. Они бояться пополнить ряды мертвых оккупантов.