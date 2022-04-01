В результате ракетного удара по ОГА в Николаеве погиб переговорщик, который вел диалог с оккупантами, – Ким

В здании Николаевской областной государственной администрации погиб украинский переговорщик. Он склонял оккупантов к тому, чтобы они сложили оружие вместо того, чтобы бесславно погибнуть в Украине.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Чиновник пообещал врагу дать жесткий ответ.

"Да, в здании ОГА погиб переговорщик, который вел переговоры о сдаче орками оружия, если будет жесткая команда", – сказал он.

Ким добавил, что теперь человека, который хотел спасти жизни обманутым российской пропагандой оккупантам – нет, а команда о жестких ответных действиях – "будет".

Видео дня

Ким также записал видео, в котором рассказал, что "видит Бог, хотел я заниматься посевной, экономикой, трудоустройством", но планы поменялись.

"Возвращаюсь я немного в информационное сопровождение контрмеры, сейчас мы дадим чуть по жопе этим мудакам", – заявил Ким, добавив "команда собрана, ждите".

Как сообщал OBOZREVATEL, удар по зданию Николаевской ОГА был нанесен 29 марта. Ракета разрушила часть здания, оставив в нем огромную дыру. Была разрушена центральная секция с 9-го по 1-й этажи.

После атаки агрессора Ким заявил, что оккупанты дождались, когда в здание ОГА на работу выйдут люди и только после этого нанесли удар. Среди разрушенных кабинетов был и рабочий кабинет самого Кима.

Тогда чиновник также заявил, что теперь оккупантов будут встречать по-другому и пообещал отомстить за варварство.

По состоянию на 1 апреля известно о гибели 28 человек.

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