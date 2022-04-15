В результате обмена пленными удалось освободить 5 украинских военных, – ОК 'ЮГ'

Украинской стороне удалось договориться о еще одном обмене пленными. Из российского плена удалось забрать пятерых украинских военных.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" в обращении, опубликованном на Facebook-странице. Это произошло в четверг, 14 апреля.

Украинцы были взяты в плен в районе поселка Пасад-Покровское в Херсонской области. Украинская сторона отдала стране-оккупантке четырех ее солдат.

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", – сообщил он.

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Отметим, что украинские бойцы освободили этот населенный пункт от российских оккупантов 17 марта. Это удалось сделать 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода.

Как сообщал OBOZREVATEL, из плена российских оккупантов освободили двух украинских пилотов Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа. Военнослужащие рассказали, что россияне угрожали пытками, а также не оказывали элементарную медицинскую помощь.