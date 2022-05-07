В результате наступления ВСУ враг потерял контроль над Циркунами под Харьковом – Генштаб

В результате наступления Вооруженных Сил Украины в Харьковской области российские военные оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны. Это произошло, несмотря на то, что противник основные усилия на Слобожанском направлении сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ вечером 7 мая – 73-е сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Отмечается, что оккупанты несут значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины.

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