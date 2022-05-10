В разведке США рассказали, готов ли Путин применить ядерное оружие

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс не верит, что президент страны-агрессора России Владимир Путин пойдет на применение ядерного оружия в ходе войны против Украины. Она считает, что это возможно только в том случае, если само существование РФ окажется под угрозой.

Тогда, по мнению Хейнс, российский диктатор может использовать тактическое оружие малой мощности. Об этом сказано в докладе Хейнс на слушании комитета по вооруженным силам Сената США.

Она отметила, что Путин может пойти на такой шаг только если Россия действительно окажется под "экзистенциальной угрозой". Пока же Москва будет и дальше усиливать свои сигналы для Запада, чтобы четко указать на то, в какой момент она готова будет применить ядерное оружие.

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Глава американской разведки добавила, что при помощи такой "ядерной" риторики в РФ пытаются отпугнуть западных партнеров, которые поставками оружия, а также материально помогают Украине противостоять оккупантам.

"Поскольку он (Путин – Ред.) считает, что Запад игнорирует эти угрозы, Россия может усилить эту риторику", – сказала Эврил Хейнс.

По ее мнению, в связи с этим в РФ вскоре могут начать новые учения ядерных сил, которые будут включать демонстрацию ядерных угроз с суши, воздуха и подводных лодок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО не видят признаков возможной подготовки РФ к использованию ядерного вооружения против Украины либо западных стран, поддерживающих украинцев в их борьбе с российской агрессией. Признаков приведения ядерных сил РФ в повышенную готовность в Северноатлантическом альянсе не фиксируют.