В разведке США подтвердили ликвидацию до 10 генералов РФ в Украине

За два с половиной месяца войны с Россией Украина ликвидировала от восьми до десяти русских генералов. Это гораздо больше, чем США потеряли своих генералов в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Об этом в комитете Сената по вооруженным силам сообщил председатель Управления оборонной разведки США генерал-лейтенант Скотт Беррьер, сообщает CNN. Он отметил, что американские чиновники внимательно следили за ростом числа погибших генералов у российских военных.

"Некоторые американские чиновники объясняют эту нетипично высокую цифру частично разведывательной поддержкой, оказанной Соединенными Штатами. В то же время другие считают, что это связано с тем, что российские генералы, чтобы мотивировать свои войска, вынуждены действовать гораздо ближе к передовой, чем обычно", – сказал Беррьер.

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Он отметил, что мотивированная украинская армия оказалась лучше готова к войне, даже несмотря на то, что она намного меньше, чем российские силы.

"Я думаю, что у украинцев есть преимущество с точки зрения выносливости и необходимости защищать свою нацию. Я не уверен, что русские солдаты из дальних российских военных округов действительно это понимают", – подытожил глава Управления оборонной разведки США.

Как известно, США в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане потеряли только одного генерала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский генерал-майор Андрей Симонов погиб в результате артиллерийского обстрела командного пункта армии РФ вблизи города Изюм в Харьковской области. По подсчету украинской стороны, он стал девятым российским ликвидированным генералом.

Также известно еще о 8 российских генералах, погибших в Украине за время вторжения. Это генерал Магомед Тушаев, руководитель чеченского спецназа, убит в засаде под Гостомелем 26 февраля, генерал-майор Андрей Суховецкий убит снайпером 4 марта, генерал-майор Виталий Герасимов погиб в боях под Харьковом 8 марта, генерал-майор Андрей Колесников погиб 11 марта, генерал-майор Олег Митяев погиб 16 марта в боях под Мариуполем, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев погиб в Херсонской области 19 марта, генерал-лейтенант Яков Резанцев погиб 25 марта в результате обстрела под Херсоном, генерал-майор Владимир Фролов, его могилу в Санкт-Петербурге сфотографировали несколько недель назад.