В разрушенное оккупантами село на Черниговщине прилетели аисты. Фото

В разрушенные российскими оккупантами населенные пункты Черниговской области начала возвращаться жизнь. Так, в одном из сел заметили аистов, которые строят себе гнездо.

Фотографии птиц сделали в селе Новоселовка. Об этом в Facebook сообщил фотокорреспондент Евгений Завгородний (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фотограф показал, что после прихода российских оккупантов дома превратились в руины. Некогда жилые кварталы усыпаны обгоревшими обломками дерева и камней.

Однако несмотря на общую картину двое аистов вернулась в село и начали обустраивать гнездо на водонапорной башне.

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"Жизнь возвращается! В разрушенном селе Новоселовка аисты строят себе жилье", – написал Завгородний.

Ранее сообщалось, что на дорогах Черниговской области после боев осталось большое количество брошенной техники российских оккупантов.

Напомним, в Черниговской области идет восстановление разрушенных сооружений. 11 апреля стартовали работы по возведению временной переправы вблизи села Смолин, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.