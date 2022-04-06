'В расход всех!' Командиры оккупантов отдают приказы убивать гражданских: аудиоперехват

Российские оккупанты получают от своих командиров приказы без разбора убивать мирных жителей. Даже тех, которые просто едут на машине и не одеты при этом, как военные.

И захватчики с радостью следуют этим указаниям. Об этом свидетельствуют разговоры россиян, перехваченные Службой безопасности Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Да валите всех на*** там. Едут гражданские – на*** в расход с**а всех", – такой приказ отдал своим подчиненным один из оккупантов.

Такие команды получают российские захватчики от своих командиров и принимают их к исполнению. "А потом российские политики и пропагандисты что-то лепечут о "постановках". Нет, не постановки. Это – преступления, за которые вы будете отвечать!" – отметили в СБУ.

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Другой разговор россиян показывает, что они не ожидали такого отпора Вооруженных сил Украины, и недовольны тем, что это им теперь приходится занимать оборонительные позиции.

"Их там группировка 150 тысяч х*хлов, а нас е**ть если 3 тысячи есть, это з***ись. И х** знает, че делать, че будет. Они же слева-справа в кольцо походу берут. Теперь мы в обороне, а не в наступлении", – сказал солдат страны-агрессора, рассказывая о ситуации, вероятно, под Мариуполем.

Он был разочарован тем, что украинских воинов так много, а оккупантов так мало, и у последних "нет поддержки, ни авиации, ничего".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на Старо-Бородянской трассе вблизи села Лубянка российские оккупанты расстреляли три автомобиля с мирными жителями. По ним открыли огонь из пулемета.

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