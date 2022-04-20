В Раду внесли законопроект с предложением ввести цензуру для военных

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона, который предусматривает цензуру на свободу мысли и слова, а также свободное выражение своих взглядов и убеждений военнослужащими. Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Инициатором законопроекта №7271 является народный депутат Федор Вениславский и ряд других избранников. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, военнослужащие не имеют права обнародовать или распространять в СМИ или в социальных сетях данные, которые связаны с выполнением обязанностей военной службы или полученные в результате такой деятельности. Запрет касается, в частности, расположения военных объектов, перемещения вооружения, военной техники и личного состава.

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По словам авторов, целью проекта закона является урегулирование на законодательном уровне особенностей реализации права военнослужащих на свободу мысли и слова и на свободное выражение своих взглядов и убеждений с целью защиты интересов национальной безопасности.

Стоит отметить, что законопроект уже получил научно-экспертный вывод от Аппарата ВР. В нем говорится, что название законопроекта "смотрится недостаточно корректным". Также говорится, что анализ предложенных положений свидетельствует о том, что предмет законопроекта по его содержанию касается прежде всего не реализации права на свободу мысли и слова, а также на свободное выражение своих взглядов и убеждений, а фактически ограничение такого права и установление соответствующих запретов.

Ранее народный депутат Федор Вениславский выступил за легализацию в Украине автоматического и короткоствольного нарезного оружия после окончания войны. Он отметил, что самоорганизация общества после полномасштабного вторжения РФ показала свои результаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что горячая фаза войны, развязанной Россией в Украине, завершится менее чем через месяц. Он убежден, что жестокие бои не продлятся дольше двух-трех недель.