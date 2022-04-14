В Раде заговорили о легализации в Украине автоматического оружия после войны

Народный депутат Федор Вениславский выступил за легализацию в Украине автоматического и короткоствольного нарезного оружия после окончания войны. Он отметил, что самоорганизации общества после полномасштабного вторжения РФ показало свои результаты.

По словам нардепа, раздача самообороне десятков тысяч автоматов сыграло мощную идеологическую роль с начала войны. Об этом Вениславский рассказал в эфире "24 канала".

Парламентарий отметил, что выступает за предоставление права украинцам владеть любым видом оружия кроме тяжелого.

"Я выступаю за возможность граждан Украины иметь в своем владении любого оружия, кроме тяжелого. Я убежден, что не всегда аргументированный с точки зрения права и не всегда правильно реализованный план, который мы реализовали в первые дни войны, когда раздали около 30 тысяч автоматов…Так вот, уже сейчас я могу сказать, что это сыграло чрезвычайно мощную идеологическую роль в подъем национального сопротивления и очень обеспокоило российское военное командование", – сказал Вениславский.

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Также он подчеркнул, что право граждан Украины владеть оружием в будущем пойдет на пользу при потенциальной агрессии в отношении нашей страны.

"Мы получили фантастический результат самоорганизации общества в сфере самообороны и организации сил движения сопротивления, которое продемонстрировало, что фактически за месяц мы смогли создать полноценный род войск. Безусловно, я поддерживаю владение и автоматическим, и короткоствольным нарезным оружием. Я в парламенте об этом неоднократно заявлял", – отметил нардеп.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения РФ украинские парламентарии поддержали предоставление гражданам права на владение гражданским огнестрельным оружием. Законопроектом предусматривается установление в стране порядка обращения оружием.

Стоит отметить, что в Украине с 1 января 2022 году начал действовать закон о национальном сопротивлении, по которому главная роль в территориальной обороне страны возлагается на Силы территориальной обороны ВСУ. Это формирование возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.