В Раде дали прогноз, когда завершится 'горячая' фаза войны в Украине

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что горячая фаза войны, развязанной Россией в Украине, завершится менее чем через месяц. Он убежден, что жестокие бои не продлятся дольше двух-трех недель.

А через два-три месяца война завершится полностью. Такое мнение Вениславский высказал в эфире общенационального телемарафона.

По мнению Вениславского, украинские защитники настолько успешно громили российских оккупантов, что сильно деморализовали врага. И показали миру, что Украина способна победить, а значит, ее можно и нужно поддерживать поставками серьезных вооружений.

А с новым оружием украинские воины вполне способны довольно быстро прогнать оккупантов с украинской земли.

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"Учитывая результаты, которые у нас есть на сегодняшний день, учитывая, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, учитывая то, что западные партнеры изменили свое мнение относительно того, что Украине необходимы срочно новые образцы вооружений, и они уже поступают в ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это две-три недели, а война полностью должна завершиться в течение двух-трех месяцев", – считает член комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании предположили, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ атаковать базу НАТО. России во что бы то ни стало необходимо перекрыть поток западной военной помощи Украине. Также под угрозой удара – самолеты с военными грузами и сухопутные конвои, сопровождающие вооружение для украинской армии.