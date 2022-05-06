В Приднестровье пытались разогнать фейк о стрельбе со стороны украинской границы

Российские оккупанты в очередной раз пытаются устроить провокации в Приднестровье. 5 мая Кремль совершил вброс в информационное поле так называемой "ПМР" якобы о выстрелах со стороны Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг". Отмечается, что РФ подобными действиями пробует дестабилизировать ситуацию на территории непризнанной республики. Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца.

"В Приднестровье, граничащем с Одесщиной, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, что слышно со стороны Украины. Враг продолжает выискивать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в проблемном регионе", – рассказывают в командовании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из Приднестровья начали массово уезжать люди. Большинство из тех, кто решил перебраться в Молдову – мужчины призывного возраста.