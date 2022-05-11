В Попасной при выполнении боевого задания погиб следователь ГБР

В Луганской области во время боев с оккупантами в Попасной 9 мая погиб следователь Львовского управления Государственного бюро расследований (ГБР) Любомир Савчук. У него остались жена и маленькая дочь.

Об этом написали на странице Теруправления ГБР в Киеве в Facebook. Ранее Любомир работал во Львовской областной прокуратуре, там тоже сообщили о гибели воина.

Савчук с самого начала участвовал в войне с РФ. В 2014 году он в составе 24-й механизированной бригады имени Данила Галицкого выполнял боевые задания на Луганщине.

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Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Любомир сначала работал над выявлением диверсионных групп на территории Львовской области, а затем ушел добровольцем на фронт.

"Я иду воевать за будущее Украины. Как иначе смотреть в глаза своим детям, что скажу, когда спросят, а где ты был, когда Россия напала на Украину?" – говорил Любомир друзьям и коллегам.

В управлении ГБР во Львове он работал почти с начала его создания, расследовал военные преступления и факты взяточничества.

Веселый, умный, эрудированный, ответственный. А еще был влюблен в футбол – в его коллекции немало спортивных трофеев, был лучшим вратарем среди команд ГБР.

Любомир всегда был коллегой, на которого можно положиться, добрым и справедливым. Искренним, положительным и жизнерадостным человеком. Светлые воспоминания о нем навсегда в наших сердцах!" – так описывают павшего воина коллеги.

Похороны Любомира Савчука пройдут в 12:00 12 мая в селе Старый Ярычев на Львовщине

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